Ferragnez, famiglia modello. Giochi e coccole con Leone e Vittoria in vista di Halloween

I Ferragnez si stanno preparando per l'arrivo della festa più spaventosa dell'anno, Halloween. La family di Chiara Ferragni e Fedez, infatti, ha trascorso un pomeriggio in campagna per intagliare zucche, colorarle, immergersi nel vivo dell'atmosfera autunnale e iniziare a entrare nel mood "halloween 2022". Insieme ai due anche i loro bambini, Leone e la piccola Vittoria che si sono sbizzarriti nel trascorrere un pomeriggio diverso dal solito preparando le loro zucche di Halloween, colorarle e divertirsi all'aria aperta tra spaventapasseri, balle di fieno e campi di grano.

Un momento, per i Ferragnez, per stare insieme come una famiglia normale e trascorrere del quality-time con i loro bambini nonostante i continui impegni professionali. Chiara e Fedez, infatti, si sono divertiti insieme ai loro piccolini mostrando di essere più uniti che mai e di prepararsi con un certo anticipo a una delle loro feste preferite.

Oltre alla classica zucca intagliata, il duo Ferragni-Fedez sta anche studiando il prossimo costume di famiglia da indossare il 31 ottobre e, nell'attesa di stupire tutti ancora una volta, hanno deciso di ripubblicare una carrellata dei loro vecchi costumi di Halloween dalla nascita di Leone allo scorso anno. Tra Famiglia Addams, Pokemon, la Bat-family sono stati diversi i personaggi di cui hanno vestito i panni nel corso degli ultimi anni. Da cosa si vestiranno quest'anno? Non ci resta che aspettare il 31 ottobre per scoprirlo.

