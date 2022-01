Ferragnez, Leone con i nonni chiede al covid di andare via: il dolce sfogo del bambino

Nelle parole di Leone Lucia Ferragni, un bambino di tre anni, si trova il riassunto del pensiero che ogni giorno, almeno una volta al giorno, tutti noi facciamo. La voglia di tornare alla liberà, di vivere i giorni senza il terrore del contagio, della paura della quarantena ed tornare liberi di starnutire senza creare il panico nelle persone vicino a noi.

Il piccolo era con i nonni e Fedez su Instagram ha voluto condividere il video che gli era stato inviato: "Ieri sera con i nonni, Lello chiede gentilmente al covid di andarsene via. Mi si stringe il cuore, non mi sono mai reso conto di quanta consapevolezza ci possa essere nonostante siano così piccoli".

Queste le parole di Leone: "Io voglio andare a scuola, covid per favore vai via. Per favore vai via, vai a casa tua... Calmati dai, dai per favore...".