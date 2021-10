I Ferragnez di nuovo a casa: il divertente video di Leone e Vittoria

L'amore tra Leone e Vittoria Lucia Ferragni deve ancora sbocciare, lui è geloso e lei è ancora troppo piccola. Sono molto divertenti i video in cui Fedez e Chiara Ferragni mostrano i timidi approcci di Leone nei confronti della sorellina, come le carezze rubate o baci poco spontanei. Vittoria invece è molto innamorata del fratello e lo guarda spesso con occhi d'amore.

Ferragnez: Leone e Vittoria di nuovo insieme a casa

La piccolina è tornata da poco a casa dopo essere stata ricoverata all'ospedale Buzzi di Milano a causa del virus Rsv, i genitori che durante i giorni più difficili erano stati meno presenti sui social hanno voluto condividere la ritrovata quotidianità. Sono tornati i video dei baci e non poteva mancare il ricongiungimento dei due fratelli.

Vittoria e Leone si sono prima divertiti a tirare i capelli a Fedez, in casa hanno scherzato sottolineando su come i due avessero trovato "uno scopo comune" poi però è arrivato il dramma: sempre per gioco Vittoria stava accarezzando il fratello quando all'improvviso gli ha tirato i capelli. La reazione di Leo è stata immediata: ha iniziato a gridare e poi ha lanciato uno sguardo colmo di rabbia a Vittoria. Nulla di nuovo per due fratelli, ma è stato molto divertente.

(Sotto il video di Leone e Vittoria)