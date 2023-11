Ferragnez, nella casa nuova c'è già l'albero di Natale: tra pochi giorni il trasloco

Mancano pochi giorni al trasloco dei Ferragnez nel nuovo appartamento di lusso a Milano, non molto distante dall'attico di CityLife in cui hanno vissuto questi anni e che difficilmente qualcuno non abbia visto almeno una volta sui social. "Ultima settimana nella casa vecchia" ha fatto sapere proprio ieri sera Fedez tra le storie Instagram e stamattina Chiara Ferragni ha fatto l'ennesimo sopralluogo, ma stavolta non per controllare l'arredamento che sta via via arrivando (tra cui delle poltrone-letto rosse per la sala cinema, una vera chicca della casa).

L'imprenditrice è andata a vedere l'albero di Natale realizzato in salotto da un suo amico, noto event designer. Tutto nel massimo rispetto della tradizione: palle rosse e dorate, fiocchi, decorazioni e a terra, tutto intorno, già i primi pacchi accanto a un cavalluccio a dondolo, dei soldati schiaccianoci e qualche orso di peluche. Al settimo cielo Leone e Vittoria, andati in perlustrazione insieme alla mamma in quella che tra poco sarà la nuova casa di famiglia. E quale periodo migliore del Natale per inaugurarla?