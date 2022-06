Valentina Ferragni e Chiara Biasi: svelato il mistero su cosa si sono dette durante Love Mi

Durante il concerto di Fedez e J-Ax in piazza Duomo a Milano, mandato in onda anche su Italia 1, sono state inquadrate molto spesso Chiara Ferragni, la sorella Valentina e Chiara Biasi. In particolare le ultime due sono state le protagoniste di un siparietto divertente: Valentina dice qualcosa a Chiara e quest'ultima risponde con un'espressione incredula. Il cameraman che ha ripreso il tutto forse non si sarebbe mai aspettato che quei pochi secondi diventassero virali, ma così è stato.

Fin da subito il video ha iniziato a circolare in rete tanto che la stessa Biasi è stata "costretta" a spiegare cosa si fossero dette di così affascinante. La realtà molto spesso è meno entusiasmante della finzione e infatti l'influencer su Instagram afferma: "Comunque vi svelo l'arcano ragazzi, Valentina mi stava dicendo che c'erano 25mila persone lì". Nessun gossip eclatante o news, ma il meme ne siamo certi non scomparirà molto facilmente.