Ferragnez, la bomba: è stata lei a cacciarlo di casa

In attesa della conferma dei diretti interessati - o di una smentita, non si sa mai - continuano a emergere retroscena sulla presunta separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Sul fatto che il rapper ha lasciato la casa in cui vive con la moglie e i figli non ci sarebbero più dubbi, ma nelle ultime ore circola un dettaglio non di poco conto, ovvero che la decisione sarebbe stata di lei.

Secondo il settimanale Oggi è stata Chiara Ferragni a mettere alla porta Fedez, che starebbe vivendo questa decisione "con grande sofferenza". Una crisi nascosta sotto al tappeto per troppo tempo, pare, diventata insanabile dopo le ultime vicende che hanno travolto l'imprenditrice digitale e in cui il marito si è più volte messo in mezzo collezionando scivoloni che hanno peggiorato l'immagine di entrambi. Questo avrebbe creato in Chiara un'insofferenza ormai incontenibile nei confronti di Federico, fino a pregarlo di andarsene di casa. I due si sarebbero incontrati di nuovo nelle ultime ore - sempre stando a quanto riporta il settimanale - per provare a chiarirsi ma soprattutto per accordarsi su come comunicare tutto.

Tattica o realtà?

Solo su una questione rimangono diversi dubbi. Tra le tante voci, infatti, serpeggia anche quella che tutto questo polverone sia stato creato ad hoc da Chiara Ferragni per deviare l'attenzione dalla vicenda giudiziaria che la riguarda e che sta andando avanti a spron battuto. In effetti i media hanno improvvisamente smesso di indagare sul 'pandoro gate' e sui social non si parla d'altro che della separazione dei Ferragnez. Se fosse davvero questa la strategia, missione compiuta, ma ci sono troppi elementi che lasciano intendere sia tutto vero. L'incontro di Chiara Ferragni con un famoso avvocato divorzista, la nuova foto profilo su Instagram (senza il marito), la fede sparita dalla mano, fino al silenzio di entrambi da oltre 24 ore.