Chiara Ferragni e il cofanetto di conchiglie, è polemica: "Dalla spiaggia non si porta via niente"

Le accuse all'influencer 34enne, in vacanza in Sardegna assieme alla famiglia

Poiché negli ultimi tempi Chiara Ferragni non ha perso occasione per schierarsi su temi d'attualità e campagne sociali, "influenzando" i suoi oltre 24 milioni di follower (che salgono a 37 milioni se sommati quelli del marito Fedez), nelle ultime ore l'influencer è finita al centro di alcune polemiche per un fatto avvenuto durante una vacanza in Sardegna. A lanciare le accuse all'imprenditrice 34enne è stata la pagina Facebook Sardegna Rubata e Depredata, che da qualche tempo si occupa di sensibilizzare i turisti contro i "furti" di conchiglie di spiaggia portate spesso a casa come souvenir.

Tutto è nato ieri, quando Ferragni ha condiviso tra le sue Instagram Stories l'immagine di una scatolina colma di conchiglie con la didascalia "Grazie". "Senza dubbio - sottolinea la pagina - Non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia. Ma dall'alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente. Un'occasione persa". Poco dopo, di tutta risposta, Chiara ha rimosso l'immagine. Il tema delle località di mare depredate del proprio patrimonio sta tenendo banco sui social network nelle ultime settimane, raggiungendo un'importante viralità. "Con la scusa del souvenir ogni anno turisti e non sottraggono all'isola ciò che la natura ha impiegato millenni a creare. Il furto di sabbia è un reato", spiega la pagina. Una campagna fatta propria, seppur con ritardo, da Ferragni stessa, almeno a giudicare dalla scelta di cancellare la sua Story.