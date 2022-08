Vittoria Ferragni viaggia nel lusso verso Ibiza. Ma non mancano critiche a mamma Chiara

Che la piccola Vittoria Lucia Ferragni, ad appena un anno, sia già una vera e propria icona una della rete, è cosa nota. Con le sue facce buffe, la figlia di Chiara e Fedez conquista ogni giorno i cuori degli oltre 40 milioni di follower della royal couple d'Italia. Follower che, proprio in quanto royal baby, l'hanno seguita nell'ultimo lussuosissimo viaggio verso Ibiza, isola spagnola in cui la famigliola trascorrerà alcuni giorni. Un viaggio sul jet privato che ha attirato l'attenzione dei social.

Mezzo milione di like per il video in cui la piccola di casa Ferragni addenta una pizza seduta sulle poltrone in pelle dell'aereo privato affittato da mamma Chiara, che la riprende divertita. Con loro ovviamente ci sono anche papà Fedez e il primogenito Leone. Ma, in mezzo a tanti pollici in su di apprezzamento, non manca qualche critica. Il motivo è legato al mezzo di trasporto scelto dalla famiglia, ovvero uno spazio aereo super lusso.

Che si tratti di un jet privato o della prima classe di un aereo di linea non è dato sapere, perché i diretti interessati non lo specificano, ma le immagini bastano ai follower per scatenare l'ennesima polemica. "E' molto buono prendere un jet privato mentre l'Europa brucia. Ignoranza", scrive una follower in inglese, in riferimento all'inquinamento creato dai jet privati. Accuse che però non rientrano anche qualora Ferragni fosse nella prima classe di un volo di linea. Il motivo? Questa volta è da ricercare nelle lunghe attese che avrebbe "saltato" in questi giorni di caos voli. "Chiara Ferragni con famiglia su un volo di linea blocca un intero aeroporto con la gente in ritardo per prendere i voli per farsi una foto. Ci pensiamo a queste cose?", scrive qualcun altro.

Ma c'è anche chi giudica le polemiche pretestuose. "Io se lo avessi lo userei, come la maggior parte delle persone, inutile essere ipocriti", scrive un altro follower.

Ed intanto la famiglia fa spallucce alle critiche ed approda alla Isla, dove trascorrerà le prossime giornate all'insegna del relax in una villa con piscina in mezzo al verde.