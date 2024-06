Chiara Ferragni e l'ex manager Damato insieme al matrimonio di Diletta Leotta

C'è una Chiara Ferragni vera e poi c'è il racconto social che Chiara Ferragni fa di se stessa, nel tentativo - a quanto pare sempre più disperato - di ricostruirsi una reputazione. E quale occasione migliore del matrimonio di Diletta Leotta, ritrovo di personaggi famosi e amatissimi con cui mostrarsi tra una storia e l'altra? Questo ha fatto per oltre 24 ore l'imprenditrice digitale, a Vulcano per le nozze della giornalista sportiva con il calciatore tedesco Loris Karius, pubblicando foto insieme a Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, ovviamente con la sposa, mostrandosi felice mentre balla con Elisabetta Canalis e prova a tirare nel video anche Elodie, che però in pochi secondi si dilegua.

Il portale Gay.it, dopo il racconto di alcune fonti presenti al matrimonio, parla di una Chiara Ferragni "un po' patetica" e "teneramente bisognosa di esserci". Non a caso, in effetti, è quella che ha condiviso più immagini del matrimonio (rischiando di bruciare l'esclusiva venduta a qualche noto settimanale), provando così - mostrandosi felice e a suo agio tra tanti personaggi noti - a ripulirsi l'immagine presa a spallate dal caso Balocco.

Al matrimonio con Fabio Maria Damato (che nasconde)

Nell'immortalarsi a destra e a manca, Chiara Ferragni è stata ben attenta a nascondere l'unica persona con cui è meglio non si faccia vedere. Fabio Maria Damato, ex manager ritenuto il principale responsabile del suo tracollo imprenditoriale, era al matrimonio con lei. Da alcune foto che circolano sui social si vede chiaramente l'ex general manager del gruppo Ferragni, sempre ben lontano da Chiara anche se i due sembra siano arrivati insieme. Dunque non parliamo di un incontro casuale. L'imprenditrice avrebbe liquidato il suo fidato braccio destro dalle società, ma non dalla sua vita… Meglio, però, non farlo sapere sui social.

Chi è Fabio Maria Damato, dagli esordi con Chiara ai rapporti con Fedez

Fabio Maria Damato è stato il braccio destro di Chiara Ferragni per circa sei anni con il ruolo di general manager di Chiara Ferragni Collection e TBS, società che fanno capo all'imprenditrice. Nato a Barletta, Damato si è trasferito a Milano per studiare Economia aziendale presso l'Università Bocconi. Nel 2008 ha lavorato come Fashion editor per Class Editor e per il Corriere della Sera e ha collaborato anche con altre riviste di moda (come Amica e MF Fashion). Nel 2017 l'incontro con Chiara Ferragni che lo ha voluto con sé in The Blonde Salad, arrivando ad affidargli l'incarico di general manager per TBS e Chiara Ferragni Collection. "Il mio braccio destro, sinistro, tutto; mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa": così Ferragni lo definiva nel secondo episodio della serie tv The Ferragnez.