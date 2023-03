"Chiara Ferragni vuole il divorzio, Fedez sta male psicologicamente": l'indiscrezione bomba

L'assenza di Fedez ieri alla presentazione di Lol 3, che lo vede alla conduzione affiancato da Frank Matano, ha riacceso i rumors ma soprattutto la preoccupazione per le sue condizioni. Con problemi di balbuzie nelle ultime (poche) apparizioni, il rapper non è sembrato sereno tanto da allarmare i fan e non solo.

Cosa gli sta succedendo? Se i suoi profili social sono tornati a tacere da giorni - dopo l'ultima bagarre con Selvaggia Lucarelli - alcune rivelazioni, da prendere ovviamente con le pinze, arrivano da altri fronti. A lanciare indiscrezioni bomba sui Ferragnez è Fabrizio Corona sul suo profilo Telegram: "Fedez sta male psicologicamente. Il rapper non si è presentato negli studi di Amazon per la presentazione della terza stagione di Lol".

L'ex re dei paparazzi parla di una crisi profonda e quasi insanabile tra i due coniugi: "Dopo la bufera post Sanremo, le acque in casa Ferragnez si sono tutt'altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez - scrive Corona - apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo. Oggi Fedez a causa delle sue condizioni psicologiche non è riuscito ad essere presente in studio, lasciando a Frank Matano l'onere e gli oneri della presentazione". A rischio, pare, sarebbe anche la nuova stagione dei Ferragnez: "La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez - spiega ancora Fabrizio Corona - e allo stato attuale rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall'altra ha la pressione degli impegni lavorativi".

Fabrizio Corona su Telegram