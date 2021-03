I Ferragnez tornano a casa con Vittoria: Leone "un pochino nero"

Un nuovo inizio per la famiglia che si è appena allargata. I due fratelli si incontrano per la prima volta

Chiara Ferragni e Fedez hanno lasciato la clinica Mangiagalli di Milano, dove martedì è nata Vittoria, la loro secondogenita, e sono tornati a casa da Leone. Il bambino in questi giorni è stato con i nonni e non vedeva l'ora di conoscere la sorellina.

E' un nuovo inizio per la famiglia, che si è appena allargata, ma questi primi giorni sono fondamentali per far prendere confidenza a Leo con la piccolina di casa, che non si è presentata a mani vuote: ecco un peluche di Sonic tutto per il fratello maggiore, mentre lui le regala un bel disegno. Sul divano, però, 'Lello' è un po' perplesso davanti a Vittoria che dorme beata tra le braccia della mamma e quando gli dicono di darle un bacino replica: "L'ho già dato". Giusto il tempo di prendere un po' le misure e sarà un big brother perfetto.

La figlia di Fedez e Chiara Ferragni nata in una sala con la cromoterapia

La clinica milanese scelta dai Ferragnez per la nascita della figlia ha una sala parto con la cromoterapia. La luce biodinamica è una soluzione innovativa per il miglioramento delle sale parto, grazie alla quale gli ambienti diventano più rilassanti e favoriscono il benessere della futura mamma, del bambino e anche del personale medico. In pratica, questo tipo di illuminazione permette di sincronizzare l’ambiente interno con l’orologio biologico di ogni individuo, così da influenzare positivamente il ritmo sonno-veglia, l’umore e la frequenza cardiaca.