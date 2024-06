Chiara Ferragni smentisce le voci su divorzio e maxi mantenimento: parla l'avvocato

Chiara Ferragni smentisce attraverso il suo legale le fake news relative al divorzio da Fedez e al maxi mantenimento che avrebbe chiesto per i figli. Questa la nota: "L'avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni".

Le indiscrezioni, partite dal sito riconducibile a Fabrizio Corona Dillinger news, parlano di una richiesta di divorzio avanzata dalla stessa Ferragni, in seguito alla quale l'imprenditrice digitale avrebbe chiesto a Fedez una cifra di 40 mila euro al mese come mantenimento. Tutto smentito, ora, dall'avvocato della Ferragni.

Fedez: "Con Chiara una relazione tossica"

Se sul divorzio non si hanno notizie ufficiali, quello che ormai è certo è che non ci sono i presupposti per un ripensamento, da nessuna delle due parti. In queste ore stanno facendo il giro del web alcune dichiarazioni rilasciate da Fedez durante una diretta Twich, in cui parla della storia con la moglie. "Era una relazione tossica" ha detto, spiegando di tollerare poco le persone che era costretto a frequentare: "Non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l'ambiente circostante. Non uscivo perché non mi piacevano le persone con cui dovevo uscire o fare vacanza".