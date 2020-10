Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bimba: il videoannuncio di Leone è virale

Annunciare il sesso del bebè e finire dritta dritta in trend topic su Twitter. Succede se ti chiami Chiara Ferragni ed è accaduto stamattina, quando l'influencer di moda ha condiviso un video in cui il figlio Leone comunica l'arrivo di una femminuccia in casa. Per lei e per il marito Fedez si tratta della seconda cicogna, in arrivo a due anni e mezzi dalla prima.

"Amore, ma mamma nella pancia ha un bimbo o una bimba?", chiede Chiara nella clip pubblicata in mattinata su Instagram. "Una bimba!", replica entusiasta il piccolo Leone, confermando i rumors in circolo già da qualche giorno.

L'annuncio di una cicogna bis è arrivato la scorsa settimana. Da tempo si rincorrevano le indiscrezioni su una seconda gravidanza dell'imprenditrice digitale. E galeotto stavolta è stato il lockdown, che ha finalmente liberato la bella Chiara dai troppi impegni professionali. Sposi il primo settembre del 2018 e genitori per la prima volta nel marzo dello stesso anno, i due fanno coppia dall'anno precedente e la loro favola d'amore prosegue a gonfie vele. Tanti i messaggi condivisi sui social da parte di amici, genitori e familiari.