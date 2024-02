Ferragnez al capolinea ma in buona compagnia, ecco tutte le coppie "scoppiate" nell'ultimo anno

Chiara Ferragni assente alla fashion week milanese è solo l'ultimo indizio della crisi che ha colpito l'influencer e imprenditrice digitale, di solito in prima fila agli show, nelle ore in cui si rincorrono insistenti voci sulla crisi con Fedez.

La notizia della rottura tra i Ferragnez, seppure non ancora confermata dai diretti interessati, sta già circolando su tutti i media nazionali e sui social si piazza subito al numero uno delle tendenze. Sembra, dunque, calare il sipario sul matrimonio tra la nota influencer e il rapper, insieme dal 2016 e con due figli, Leone e Vittoria..

Ma il mondo dello spettacolo è pieno di coppie 'scoppiate' che negli anni hanno fatto letteralmente sognare i fan. Da Al Bano e Romina, che hanno vissuto una storia d'amore durata 30 anni, all'amatissima coppia Totti-Ilary che con la loro separazione, tra presunti tradimenti, docufilm e libri, continuano a tenere banco con titoli di giornali e approfondimenti. I due, dopo 20 anni insieme e tre figli, si sono detti addio nell'estate del 2022 e la guerra va avanti in Tribunale e non solo.

Sempre del 2022, l'addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Dopo 10 anni e due figlie, è finito anche l'amore tra il noto imprenditore e la conduttrice tv che, in passato, aveva già fatto sognare i suoi fan con la relazione con Eros Romazzotti.

Al capolinea, sempre dopo 10 anni, anche la storia d'amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. I due, che hanno una bambina Skyler Eva, si sono detti addio nel 2023.

E l'anno appena trascorso è stato difficile anche per altre coppie vip come Tiziano Ferro e il manager di marketing Victor Allen, che si sono separati dopo sette anni d'amore, quattro di matrimonio e due figli.

Tormentato l'amore, ormai finito, tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Tra i due: un figlio, un matrimonio e anni e anni di tira e molla tra tradimenti, veri o presunti.

Naufragato, sempre nel 2023, il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Nonostante il divorzio chiacchierato arrivato dopo 25 anni di vita insieme, i due sembrano però essere rimasti in buoni rapporti.

È durato solo un anno, invece, l'amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. A ufficializzare la fine della loro 'love story' lo stesso tennista pochi giorni fa durante una conferenza stampa: "Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme".