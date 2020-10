Le sorelle Ferragni infiammano la rete: tutte in intimo per il tè in salotto (FOTO)

Un tè bollente, nel senso più sexy del termine. È quello pubblicato su Instagram da Chiara Ferragni, che si è immortalata in intimo in salotto insieme alla mamma Marina Di Guardo e alle sorelle Francesca e Valentina. Tutte e quattro bellissime, si sono fotografate durante uno shooting per un servizio di un noto brand di intimo.

"Trascorrendo del tempo insieme, tutte vestite in modo coordinato", scrive in didascalia l'imprenditrice digitale, in mezzo ad una profusione di pizzi, merletti e completini vedo non vedo. Assenti per una volta i 'maschi di casa' e quindi i rispettivi fidanzati: Fedez per Chiara (il rapper da cui aspetta il secondo figlio dopo Leone, nato due anni e mezzo fa), Riccardo Nicoletti per Francesca e Luca Vezil per Valentina. Location del servizio è il lussoso hotel Palazzo Parigi di Milano.

Che tra le quattro donne il rapporto fosse così complice è cosa nota. A raccontarlo è stata proprio mamma Marina in una delle sue interviste: "Qualche volta magari una delle mie figlie mi diceva: Mamma, non ce la farò mai. E io: Ma perché devi dirti questo? Niente è impossibile". Ed oggi tutte e tre sono tra le influencer più seguite della rete.