Nuovi guai per Chiara Ferragni, la Procura apre un fascicolo anche per le uova di Pasqua

Dopo il pandoro anche le uova di Pasqua firmate Chiara Ferragni - realizzate da Dolci Preziosi - finiscono nel mirino della Procura di Milano, che ha aperto un fascicolo su questa seconda operazione commerciale legata alla beneficenza.

"Sosteniamo i Bambini della Fate". Questo il messaggio scritto sulla confezione, che avrebbe lasciato intendere - esattamente come nel caso del pandoro - che il ricavato delle vendite sarebbe andato quantomeno in parte (se non tutto, come sostengono in molti) all'associazione che si occupa di progetti di inclusione per bambini con autismo. Così, invece, non è stato. Il proprietario di Dolci Preziosi, Franco Cannillo, ha fatto sapere al Fatto Quotidiano che Ferragni avrebbe percepito nei due anni del loro accordo un cachet di 1,2 milioni di euro - 500 mila euro nel 2021 e 700 mila l'anno dopo - per aver ceduto la sua immagine. La donazione all'associazione è stata fatta solamente dall'azienda dolciaria: 36 mila euro in due anni. Proprio come avvenuto con Balocco lo scorso anno.

Il magistrato ha aperto un'inchiesta, fa sapere l'Ansa, al momento senza indagati né titolo di reato, sul caso del pandoro, e oggi il procuratore aggiunto Eugenio Fusco ha firmato la delega al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf per compiere accertamenti anche sull'operazione legata alle uova pasquali. Dolci Preziosi ha chiarito di non avere nessuna responsabilità nella comunicazione della beneficenza.

Non finisce qui. Tornando al caso Balocco, anche la Procura di Cuneo - dopo quella di Milano - ha deciso di aprire un fascicolo per approfondire meglio quanto accaduto. Sono le due procure di competenza territoriale nella vicenda: Milano, dove vive Chiara Ferragni, Cuneo dove invece ha la sede legale Balocco.