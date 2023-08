Il Ferragosto 2023 dei vip: tra mare, famiglia. Da Gianni Morandi a Elisabetta Gregoraci

Ferragosto per molti segna la fine dell'estate, ma per molti altri, invece, rappresenta l'inizio delle ferie estive. C'è chi preferisce trascorrerlo al mare, chi in montagna e chi in famiglia magari nel giardino di casa. Sono molti i vip che oggi hanno voluto augurare un buon 15 agosto o magari hanno condiviso il luogo dove hanno scelto di trascorrerlo, tra questi c'è Gianni Morandi, Chiara Ferragni, Barbara D'Urso, Myrta Merlino, Elisabetta Gregoraci e molti altri.

Emma Marrone, ad esempio, si trova con un gruppo di amici in mezzo al mare, su una barca, a largo della Sardegna. Eros Ramazzotti, che aveva appena concluso un concerto in Croazia, ha condiviso una foto con la sua compagna Dalila Gelsomino e ha invitato i suoi follower ad amarsi. Gregoraci invece si trova in Grecia con il fidanzato Giulio Fratini, i due sono atterrati la sera del 14 agosto e quindi trascorreranno il Ferragosto tra le specialità greche e il mare cristallino.

Gianni Morandi invece trascorrerà un Ferragosto di lavoro: il cantautore infatti è in giro con un tour estivo e dopo essere stato a Malta è approdato in Calabria, a Isola Capo Rizzuto, insieme a Anna Dan, la moglie. Jovanotti, che al momento si trova in Italia per la fisioterapia dopo la brutta caduta in bicicletta mentre si trovava Santo Domingo (che gli ha causato la rottura di femore e clavicola ed è stato necessario un intervento che adesso richiede un periodo di riposo in Repubblica Dominicana), sui social ha condiviso un disegno coloratissimo che lo ritrae mentre suona la chitarra e con scritto "Buon Ferragosto".