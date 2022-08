Il Ferragosto dei vip: da Silvio Berlusconi a Chiara Ferragni | FOTO

Oggi, 15 agosto, sono molti i vip che hanno condiviso sui social le loro vacanze o anche solo voluto augurare un buon Ferragosto a chi li segue. Tra di loro sia politici sia vip tra cui Silvio Berlusconi con Marta Fascina, Giorgia Meloni, Chiara Ferragni, Jovanotti e Francesca Michielin. Come tanti altri italiani, anche i personaggi del mondo dello spettacolo a Ferragosto si concedono una pausa, una giornata da passare in famiglia o con gli amici.

E non manca un pensiero per neanche da parte di Chiara Ferragni che scherza sul suo cognome augurando "Buon FerryAgosto a tutti". Su Instagram anche gli auguri di Jovanotti che ha condiviso una foto di lui ad uno dei suoi live estivi. Immancabile anche l'augurio dello chef Bruno Barbieri che su Twitter ha condiviso un video in cui ai suoi follower e promette sorprese autunnali. Ovviamente anche Gianni Morandi ha condiviso con i suoi fan un video del pranzo di Ferragosto con la sua famiglia e anche Simona Ventura che su Instagram ha condiviso alcune foto della sua giornata trascorsa in compagnia della sua famiglia con tanto di costume color bronzo.