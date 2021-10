Festa dei nonni, Mara Venier pubblica lo scherzo del nipotino: il video è virale

Chi segue Mara Venier sui social è ormai diventato parte integrante della famiglia e, dunque, conosce bene il piccolo Claudietto, detto Iaio, ultimo ed inseparabile nipote della conduttrice. Motivo per cui era impossibile che la presentatrice veneta, al ritorno in onda domani con Domenica In, non condividesse un video di come i due hanno celebrato al Festa dei Nonni, che ricorre oggi due ottobre.

Il video dello scherzo per la Festa dei Nonni

A pubblicare il video di nonna e nipote è stato Nicola Carraro, marito di Mara Venier. Nella clip, Mara è in tenuta casalinga, sdraiata sul divano mentre guarda i social, quando viene assalita dall'abbraccio del nipote che le si fionda incontro. La tavola è apparecchiata per la colazione del giorno di festa, giornata che i due hanno deciso di trascorrere insieme.

Succo di frutta, fetta di torta con crema e fragole e tanto relax per la famiglia, che vive a Roma. "Nel giorno della festa della nonna si rubano le fragole", scrive Mara quando il nipote le ruba un po' della sua torta, assecondando lo scherzo del piccolino come ogni nonno farebbe. Poi si rivolge ai follower: "Auguri a tutti i nonni".

Centomila le visualizzazioni del video ad appena un'ora dalla pubblicazione.

Mara Venier e l'amore per i due nipoti

Claudio è figlio di Paolo Capponi, nato dalla relazione di Venier con Pier Paolo Capponi. I rapporti tra madre e figlio sono stati freddi per anni, fino alla riconciliazione avvenuta di recente. Un riavvicinamento tale che oggi il piccolo Claudietto è parte integrante delle giornate di Mara. L'altro nipote della conduttrice è poi Giulio, ormai adolescente e nato dalla figlia Elisabetta Ferracini.

Nonna in ogni momento libero, Venier ha raccontato di godersi questa fase della vita più di quanto sia riuscita a fare con la maternità, arrivata per la prima volta da ragazza, ad appena diciassette anni. "Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta", ha confidato.