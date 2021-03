Festa del Papà, le dediche vip più belle: da Luca Argentero a Michelle Hunziker, fino a Giuseppe Conte

Tra i primi a celebrare la festa del papà c'è stato, quest'anno, Francesco Totti: l'ex Capitano della Roma ha voluto ricordare il padre Enzo, scomparso ad ottobre a 76 anni dopo aver contratto il coronavirus. Ma sono tanti i volti noti che stanno omaggiando i genitori in questo giorno speciale, dall'attore Luca Argentero fino al cantante Eros Ramazzotti per arrivare all'ex premier Giuseppe Conte. Impossibile poi non ricordare Piersilvio Berlusconi, che ha voluto omaggiare papà Silvio di una intera pagina sul Corriere della Sera.

Luca Argentero

"Portami lontano, fammi scoprire il mondo.. Papà voglio riempire gli occhi di bellezza con te... Ti amiamo", scrive Cristina Marino, compagna (e futura sposa) di Luca Argentero, condividendo un video in cui l'artista torinese gioca con la figlia Nina.

Caterina Balivo

Caterina Balivo, conduttrice, celebra Guido Maria Brera, esperto di finanza e scrittore. L'uomo è papà di quattro figli: Guido Alberto Brera e Cora Brera, avuti da Caterina, e Costanza e Roberto, nati da una precedente relazione. "Auguri papà Guido - scrive lei - Uno dei tuoi quattro figli saprà guidare il trattore, come tu vuoi. Intanto, se ti va, io ti insegno come funziona la DAD? Buona festa del papà a tutti e un pensiero speciale ai papà volati in cielo ?? #caterinabalivo #festadelpapà".

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker dedica un post a Tomaso Trussardi, papà delle due bambine Celeste e Sole.

Bobo Vieri

A celebrare papà Bobo Vieri è la moglie Costanza Caracciolo. La coppia ha due figlie. "Padri meravigliosi... noi figlie, siamo molto fortunate. Grazie per tutto", scrive. Poi c'è Laura Chiatti, che festeggia il compagno Marco Bocci, da cui ha avuto Enea e Pablo, e il papà Franco. "A 5 anni dici : papà ti amo ..A 10 anni dici : papà , ti voglio bene ... a 15 anni dici : Papá posso ? A 17 anni dici : Papà non rompere...A 20 anni dici : Papá voglio andarmene da questa casa ... A 35 anni dici : voglio tornare da papà ... A 50 anni dici : non te ne andare papà ... A 60 anni dici : Darei qualsiasi cosa per 5 minuti con il mio papà .... buona festa del papà a te Marco Bocci ed al mio super Franco".

Marco Bianchi

In un giorno così speciale, Marco Bianchi, tra gli chef più amati della tv, racconta il rapporto con la figlia: "Auguri a me, auguri a tutti coloro che hanno la fortuna e la voglia di esser papà! Non esiste alcun manuale di istruzioni nella vita… Tantomeno ad essere papà… Ogni giorno scriviamo su un libro dalle pagine bianche dove spesso anche ciò che è stato scritto il giorno prima non ha più un vero senso e valore! Per quanto mi riguarda essere papà è l’emozione più bella al mondo… si può piangere, ridere, scherzare, ballare, correre, saltare, ci si può truccare, ci si può travestire, si può fare la spesa, si può cucinare, si può gridare, si può colorare, ritagliare... ci si ama per quello che si è, si gode ogni giorno per quello che si ha! Auguri a tutti i papà che si emozionano come mi emoziono io! Auguri speciali al mio papà senza IG".

Ramazzotti e Brignano

"Che bello esser papà, regalo più grande non c’è, grazie Dio", digita Enrico Brignano. E intanto Eros Ramazzotti definisce il padre 'la mia roccia'.

Giuseppe Conte e Giorgia Meloni

Anche alcuni politici hanno deciso di festeggiare la giornata dedicata al papà. Giorgia Meloni dedica un post a Andrea Giambruno, il giornalista da cui ha avuto la figlia Ginevra: "Ci sono eroi che, giorno dopo giorno, lavorano e si sacrificano per dare un futuro migliore ai propri figli - scrive - Chi è impegnato a lottare in corsia, chi a garantire la sicurezza di tutti noi. Chi, con le proprie mani, costruisce case o lavora la terra. Chi vorrebbe, più di ogni altra cosa, passare più tempo con la propria famiglia. Chi si impegna, con tutte le sue forze, per guadagnarsi quel "papà". A tutti loro, a tutti i papà, va il mio più grande augurio. Auguri a te Andrea, per esserci sempre e per tutto l’amore che dai ogni giorno a nostra figlia".

Giuseppe Conte, invece, ex premier, condivide una fotografia col padre e gli dedica una poesia.