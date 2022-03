Festa del Papà, le dediche vip e le foto più belle: da Luca Argentero a Clizia Incorvaia, fino a Giorgia Meloni

Festa del papà 2022: corrono sui social le dediche di figli, mogli e compagne per gli uomini più importanti delle loro vite, oggi celebrati insieme alle foto più significative di un legame che si fortifica nel tempo. Anche i personaggi del mondo dello spettacolo hanno dedicato ai papà un pensiero scritto a corredo delle immagini che simboleggiano la paternità. Come Chiara Ferragni che a Fedez, nel giorno che è anche quello del compleanno del primogenito Leone, ha rivolto la dedica più toccante a due giorni dall'annuncio della malattia del marito.

Da Luca Argentero a Carlo Conti, da Paolo Ciavarro a Eros Ramazzotti, una rassegna dei papà a cui sono state rivolte rivolte le dediche più belle.

Festa del Papà 2022, le foto e le dediche dei vip

Reduce dalla scomparsa del suo papà, Cristina Marino ha postato due foto che per lei simboleggiano l'amore per gli uomini che hanno segnato la sua vita: il padre, appunto, e Luca Argentero ritratto con la figlia Nina Speranza. "Conosco la vostra storia d’amore. So cosa significa avere un papà speciale. Ti amo tanto papà. Amo tanto, anche il tuo papà Nina", scrive la modella. "Per me ogni giorno è la tua festa", è poi il pensiero di Alberto Matano che posa con papà Franco; "Il mi’ figliolo Matteo e la mi’ moglie Francesca mi hanno svegliato con questo! Sono un campione" aggiunge Carlo Conti postando il disegno del figlio Matteo, mentre Aurora Ramazzotti pubblica gli scatti più divertenti con Eros.

Prima Festa del papà per Paolo Ciavarro: "Auguri piccolo principe! E auguri anche al principe papà, che è super" scrive per lui la compagna Clizia Incorvaia. E prima festa anche per Nicolò Presta, marito di Lorella Boccia: "Mai avrei pensato che questo giorno potesse voler dire così tanto. Sono un figlio e sono un padre" è il pensiero del manager, padre della piccola Luce Athea: "Sono figlio di un uomo per molti austero ma anche e soprattutto di un padre amorevole. Sono padre di una bambina che ha trasformato il significato della parola amore, che ha stravolto le leggi della fisica facendomi volare tra le nuvole con solo un sorriso, che ha riscritto il significato della parola Luce con un semplice sguardo".

Un pensiero anche da parte di Giorgia Meloni per il compagno Andrea Giambruno, padre della figlia Ginevra: "Vedo Gigì giocare con te, aspettare che torni, raccontare fiera del suo papà, e mi emoziona" è dice Giorgia Meloni al compagno Andrea Giambruno: "Mi rende orgogliosa averle dato un amore che non ho conosciuto, mi fa sentire in pace. Non smetterò mai di ringraziarti per questo, e per i tanti sacrifici che hai fatto per riuscire a starci accanto. Buona festa a te, amore, e a tutti i papà. Siete fondamentali e noi lo sappiamo".

E ancora Fabio Fulco, Cristina Chiabotto, Davide per il papà Paolo Bonolis.