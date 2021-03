Festa del papà: Totti scrive al padre scomparso per coronavirus, poi la dedica della figlia Chanel

E' una Festa del Papà diversa dalle altre per Francesco Totti. Proprio lo scorso ottobre, infatti, l'ex Capitano della Roma ha perso il padre Enzo, venuto a mancare a 76 anni dopo aver contratto il coronavirus. Ma a rincuorarlo ci pensano i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, pronti a festeggiarlo a dovere.

E' sui social che Francesco lascia il suo messaggio per il papà che non c'è più. Uno scatto sgranato e datato, che immortala padre e figlio insieme a Cristian, primogenito del calciatore e della conduttrice Ilary Blasi. "Auguri, mi manchi", scrive Francesco, senza nascondere tutto il suo dolore. Poco dopo, però, il Pupone condivide anche gli auguri della figlia Chanel: la ragazza, 14 anni, pubblicato una foto insieme al papà corredata da un cuore.

Che la famiglia sia il centro della vita di Totti è cosa nota. Papà orgoglioso dei suoi tre ragazzi, proprio qualche settimana fa festeggiava via social i cinque anni della figlia Isabel, la piccola di casa. Un racconto, quello del privato di Francesco, che presto proseguirà in una vera e propria mini serie tv intitolata 'Speravo de morì prima' (titolo in riferimento all'addio di Totti al calcio, ndr): la pellicola con Pietro Castellitto sarà in onda dal 19 marzo su Sky Atlantic e in streaming su Now TV e, tra i tanti aneddoti, svela proprio il rapporto tra Francesco e Ilary, a partire dal primo incontro, fino alla costruzione di una delle famiglie più belle del mondo dello spettacolo.