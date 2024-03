Festa del papà, i neogenitori vip: ecco chi festeggia per la prima volta

Sono tanti i neogenitori vip che oggi festeggiano per la prima volta la Festa del papà. C'è mancato poco che festeggiassero già l'anno scorso Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che il 30 marzo 2023 hanno dato il benvenuto al piccolo Cesare: "Caffè o Ciuccio? Non ricordo più … Auguri a tutti i papà", scrive allora Goffredo a corredo della foto pubblicata nel suo primo 19 marzo.

A giugno 2023 è arrivata la piccola Anna Blu, la prima figlia della cantante Nina Zilli e del rapper Danti. Anche per loro l'annuncio è arrivato via social: "È bellissima e sta bene”, ha scritto la coppia sui social. La cantante non aveva apprezzato lo spoiler sulla sua gravidanza dato da Fabrizio Biggio, in diretta da Viva Rai 2, il programma di Fiorello.

Prima festa del papà anche per Aria, figlia della conduttrice di Dazn, Diletta Leotta e il portiere del Newcastle, Loris Karius nata il 16 agosto 2023. La coppia ha da poco annunciato che a giugno convolerà a nozze. Ma il fiocco rosa (doppio) più recente è proprio di ieri. Veronica Peparini e Andreas Muller hanno infatti annunciato la nascita delle loro gemelline: Penelope e Ginevra. L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha condiviso un post su Instagram con le due piccole: "Sono in lacrime e senza parole… Ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco". La coppia, qualche mese fa, aveva annunciato che, dalla visita di controllo, era emerso qualche piccolo problema, facendo preoccupare i fan. Infine, c’è anche chi è diventato papà ma che non festeggerà per la prima volta come Filippo Inzaghi che il 21 marzo del 2023 ha dato il benvenuto alla sua secondogenita, Emilia, avuta dalla compagna Angela Robusti. I due, infatti, erano già genitori di Edoardo nato nel 2021. "Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia", l'annuncio della compagna di Inzaghi su Instagram.