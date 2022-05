Festa della mamma vip: le dediche più belle, da Antonella Clerici a Mara Venier

La Festa della mamma si celebra anche sui social. Nella giornata che vuole le donne celebrate da figli e figlie, mariti e compagni attenti più degli altri giorni a dedicare loro un pensiero, ecco che Instagram diventa una carrellata di dediche e immagini volte a ricordare la specialità di un rapporto semplice e straordinario, destinato a restare indelebile nelle vite di ognuno.

L'hashtag #festadellamamma si fa così gettonatissimo in questa domenica 8 maggio 2022, ripreso anche dai personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto veicolare la loro riflessione. "Le 2 mamme più importanti della mia vita: Lolette e Francesca! W le mamme !!! Auguri a tutte le mamme: di ieri , di oggi e di domani" scrive Carlo Conti a corredo della foto con le sue donne più importanti; "Mammina mia…vita mia …quando ti penso mi manca il respiro" è la didascalia con cui Mara Venier accompagna la foto che la vede insieme all'indimenticabile mamma Elsa, riocordata anche da Elisabetta Ferracini, figlia della conduttrice di Domenica In, che fa riferimento alle mamme "che non ci sono più ma “che ci sono sempre” a quelle che purtroppo non lo sono diventate ma che comunque lo sono".

E ancora Antonella Clerici: "Mano nella mano, al tuo fianco sempre" recita nel post che la mostra con la sua Malelle, mentre Michelle Hunziker: "Siate genitori delle vostre mamme, prendetevene cura… Inteneritevi difronte alle loro paranoie e le loro ossessioni" consiglia ai follower mostrandosi con mamma Ineke. Alla rassegna si aggiungono poi Luca Argentero, Cristina Marino, Filippa Lagerback e Federica Panicucci che condivide la sorpresa che i suoi figli hanno avuto per lei: una serie di bigliettini con i loro pensieri più dolci.

