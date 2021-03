Nathan Falco Briatore compie 11 anni: oltre 100mila like per la festa a Montecarlo. Tutte le foto

Oltre centomila like per la festa di Nathan Falco Briatore. Il bambino, nato dall'amore di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci, ha compiuto ieri undici anni e le foto del suo piccolo party sono diventate virali in rete. Una serata all'insegna della spensieratezza insieme a soli tre amici, come è giusto che sia in un momento segnato dall'emergenza coronavirus, e a mamma e papà, di nuovo uniti nel nome del piccolo dopo la separazione del 2017.

La festa di Nathan Falco Briatore

Stucchi bianchi alle pareti, affreschi ad incorniciare la stanza. Questa la location della festa di Nathan, ovvero l'appartamento di Elisabetta di Dubai. Una casa super lusso, già mostrata in passato dalla showgirl sui social. Il tema della festa è il Milan, squadra per cui tifa Nathan e che campeggia sulla torta di compleanno decorata con numero undici. E poi tutt'intorno palloncini dorati e blu, oltre ad una enorme scritta Auguri Nathan sulla parete.

Le foto della festa sono state condivise da Gregoraci, facendo il pieno di 'like'. A pubblicarla poi anche lo stesso Nathan sul suo profilo personale, che conta già 140mila follower. E poi da Briatore stesso. Tanti gli auguri arrivati dai volti tv, a partire da Sonia Lorenzini e Adua Del Vesco, che hanno conosciuto Elisabetta al Gf Vip, fino all'amica storica Fabiola Sciabbarasi, ex di PIno Daniele.

Il messaggio di auguri di mamma Elisabetta Gregoraci

Già ieri Elisabetta si era lasciata andare ad un tenero messaggio d'auguri per il figlio: "Buon compleanno Vita Mia, sei l’amore forte e profondo, quello che mi ha cambiato la vita. Sei la mia gioia più grande: il mio podio! Sono orgogliosa dell’ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi. Ti sosterrò sempre e per sempre: 11 anni fa quando ti ho stretto per la prima volta tra le mie braccia ho capito veramente cos’èra l’AMORE. Auguri @falconathanbriatore che Dio ti protegga sempre, ti amo tanto".