Festa del papà, la foto inedita della regina Elisabetta II con Filippo e il padre

In occasione della Festa del papà in Gran Bretagna i reali hanno rivolto un augurio a tutti i padri

In Gran Bretagna oggi è il giorno della Festa del Papà e anche la regina Elisabetta II ha voluto porgere un augurio a tutti i padri pubblicando, ovviamente non lei ma il suo staff, su Instagram una foto toccante.

Uno scatto in bianco e nero che ritrae, sui prati della residenza a Balmoral quella più amata da Elisabetta II, il marito Filippo, il papà Giorgio VI, la stessa Regina e Carlo da piccolo seduto su una statua con questa testo di accompagnamento:

A tutti i papà di tutto il mondo, vi auguriamo una festa del papà molto speciale. Per celebrare la festa del papà condividiamo questa fotografia della Regina con suo padre, il re Giorgio VI, e il principe Filippo che guardano un giovane principe Carlo seduto su una statua a Balmoral nel 1951.

In Italia la festa del papà è stata celebrata il 19 marzo, invece in Gran Bretagna si festeggia nell'ultima domenica di primavera. Per i Windsor, questo è un giorno triste è la prima festa senza il principe Filippo, morto ad aprile a 99 anni.

Sui social anche gli auguri di Kate Middleton a William e del principe Carlo.

