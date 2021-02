Cesare Cremonini "festeggiato" dalla fidanzata Martina nel giorno dell'anniversario

Abbracci ovunque. In riva al mare, in cima ad una montagna, in marca. E' un collage di foto molto romantico quello condiviso da Martina Margaret Maggiore, 24 anni, per festeggiare il suo anniversario di fidanzamento con Cesare Cremonini, 40. Segno che l'amore tra la "Giovane Stupida", come l'ha chiamata lui in una canzone che le ha dedicato, e il cantante prosegue a gonfie vele.

Cesare Cremonini e fidanzata, tre anni d'amore

Solitamente restii a condividere il privato, Cesare e Martina fanno un'eccezione. O meglio, è lei a farla, per gridare a tutti l'amore che da tre anni la lega all'artista bolognese. Anni in cui i due hanno viaggiato, sorriso, consolidato il loro rapporto. E che magari culmineranno nel desiderio di metter su famiglia, chissà. "Tre", è il messaggio condiviso dalla ragazza tra le Stories, a cui aggiunge un piccolo album di foto privato.

E' stato lo stesso Cesare, single dai tempi della love story chiusa con Mailka Ayane, a presentare la fidanzata al pubblico. Lo ha fatto appunto nel video di Giovane e Stupida, in cui elogia in realtà la leggerezza dei vent'anni. "E' una canzone scritta per una ragazza meravigliosa" ha spiegato', "è una piccola commedia sentimentale sull'amore: 23 anni lei, 39 io".

Chi è Martina Margaret Maggiore, fidanzata di Cesare Cremonini

Di Martina, bellissima, poco o nulla è dato sapere. Tolto il fatto che è riminese di nascita, ha lavorato come bagnina per un periodo all'Acquafan di Riccione e ha scelto Bologna come città d'adozione per gli studi universitari, tutte informazioni che si evincono dai suoi account sociale. Mai un'intervista rilasciata, mai dichiarazioni esternate con l'obiettivo di attirare l'attenzione mediatica. Oggi un'eccezione alla regola, deliziosamente social.