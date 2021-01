La fidanzata di Damiano Carrara si presenta (dopo mesi di misteri). La 'delusione' dei fan

Ce l'abbiamo fatta. Un passetto dopo l'altro, finalmente la fidanzata di Damiano Carrara è uscita allo scoperto. Prima la foto del sorriso, poi uno scatto di profilo e infine, ieri, un'immagine che la ritrae in tutta la sua bellezza. Ma c'è un 'ma', ovvero manca ancora il nome della donzella, che sembra proprio non avere alcun profilo social dal momento che non viene taggato dal fidanzato in alcun modo.

La fidanzata di Damiano Carrara si presenta

E' di ieri la prima foto del volto della fidanzata di Damiano Carrara. "Buona serata", ha scritto lo chef più sexy della tv in calce ad un post in cui la coppia è in macchina. Lei, biondissima e con occhi scuri, fisico prorompente, sorride alla telecamera. E chi non riderebbe, del resto? Damiano è uno dei volti più amati del momento, proprio in virtù del suo fascino, che mescola professionalità e sex appeal.

La delusione dei fan

Non a caso i commenti 'delusi' in calce al post si sprecano. "Allora è proprio vero che il 2021 è un altro anno pessimo 😢", scherza una fan, ricevendo in risposta quasi mille like da parte delle sostenitrici del cuoco. "A sto punto taggala", recrimina un'altra donna. E ancora: "Il mio cuore si è appena distrutto". Tanti auguri alla nuova coppia invece da parte di Flavio Montrucchio, anch'esso volto in ascesa su Real Time al timone di programmi di cucina e d'amore come Primo Appuntamento e Bake Off.

Chi è Damiano Carrara

E' probabile che il 'giallo' sia legato all'intenzione del 35enne di mantenere massimo riserbo sul suo privato, come fatto finora. Poco o nulla è dato sapere sulla sua vita sentimentale. Molto, invece, sul versante professionale. Nato a Lucca, Carrara raggiunge il successo con il trasferimento all'estero: prima a Dublino e poi in America, dove lancia la una pasticceria in California 'Carrara Pastries'. Vera e propria personificazione del sogno americano ("Mettevo da parte tutto, non ho fatto niente se non lavorare per tutto quel tempo"), al ritorno in Italia il suo appeal mediatico è stato notato da Real Time, che da anni ormai lo mette al centro dei programmi di cucina più importanti del palinsesto.