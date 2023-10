Caos a Domenica In, Venier mostra la fidanzata di Corona. Lui la gela: "La famiglia non vuole, non puoi"

"Non ti riconosco più, ti sei rincoglionito". Così Mara Venier ha apostrofato Fabrizio Corona durante l'ultima ospitata a Domenica In. Poi è andata in cerca del motivo di questo cambiamento dell'ex re dei paparazzi, trovandolo dietro le quinte: la fidanzata Sara. Il siparietto è andato in onda questo pomeriggio su Rai Uno.

Ad un certo punto della puntata, Venier è andata dietro le quinte ed ha preso per mano la giovane Sara. "Che cosa le hai fatto?", le ha domandato. Lei ha sorriso ed ha accettato di raggiungere il centro dello studio, sciogliendosi in un abbraccio con Fabrizio. Lui però l'ha subito bloccata: "La sua famiglia non vuole, perché sono un reietto", ha dichiarato, lasciando intendere che i rapporti con la famiglia di lei non siano proprio positivi.

Chi è Sara Barbieri

Sara Barbieri è una modella. È nata nel 2000 e le informazioni su di lei sono poche. Fiorentina, ha alle spalle ha una buona famiglia che, quando ha scoperto della relazione con Corona, "per i primi tre mesi è rimasta senza fiato". Ha lavorato per numerose campagne pubblicitarie, e non solo, di importati case di moda come Dolce e Gabbana e Brosway. Alle spalle ha una relazione con il rapper Salmo: i due secondo alcune indiscrezioni avrebbero trascorso insieme il primo lockdown, per poi dirsi addio. Con Fabrizio fa coppia da circa un anno.