Chi è Sveva Magatti, nuova fiamma di Fedez (estranea al mondo dello spettacolo)

Pochi giorni fa Fedez è stato paparazzato in Puglia insieme ad una ragazza con il caschetto nero. Abbracci, baci, effusioni alla luce del sole hanno fin da subito reso evidente che la relazione con la modella Granache Authie era ormai un lontano ricordo. E una sola domanda è sorta spontanea: chi è questa ragazza?

Questo tipo di quesiti nell'era dei social spesso trovano nel giro di poche ora una risposta e infatti anche in questo caso l'identità della ragazza è stato svelato da una persona che la conosce di vista. Si tratta di Sveva Magatti. Se tra i due ci sia un semplice flirt o la voglia di costruire qualcosa di più serio al momento non è noto e non è possibile saperlo: per Fedez non è un momento facile tra i problemi di salute e il dover gestire la vita da divorziato.

Chi è Sveva Magatti

Magatti ha 20 anni, è una studentessa di interior design del Politecnico di Milano e vive a Como. Non fa parte del mondo dello spettacolo, ma potrebbe forse avere dei legami con il mondo della moda (potrebbe aver fatto, o fare sporadicamente, la modella).

Sveva Magatti su Instagram

Su Instagram Sveva ha il profilo aperto ed è quindi possibile vedere i post che condivide. Sono principalmente selfie, foto con le amiche e delle sue vacanze. È seguita da 7mila follower. Da maggio sono iniziati i primi like di Federico, che però potrebbe averli messi anche di recente.