La nuova fidanzata di Fedez a Milano, ma viene massacrata di offese: la sua reazione è da manuale

Una giovane modella di vent'anni che all'improvviso si trova nel bel mezzo della popolarità. Con tutti i pro e i contro che questa comporta. Nel suo caso, soprattutto i contro. È la vita di Garance Authie, giovane francese attualmente legata al rapper Fedez, che sta finendo al centro delle offese per via della sua relazione col rapper, da poco separato dalla moglie Chiara Ferragni.

Dopo due giorni passati a Milano insieme al rapper infatti, Garance ha pensato bene di pubblicare sui social un post in cui riassume le sue giornate italiane. La grande bellezza di Piazza Duomo, le cene nei costosi ristoranti del centro, i sorrisi alla fotocamera e a chi c'è dietro, ovvero proprio Fedez. Ma a qualcuno tanta spensieratezza non è piaciuta, perché rappresenterebbe una mancanza di rispetto nei confronti del matrimonio del cantante, avvenuto troppo poco tempo fa.

Innumerevoli le offese. Qualcuno contesta al rapper la giovane età della ragazza: "Potresti essere la sorella di Leone e Vittoria (ovvero i figli dell'artista, che hanno rispettivamente 6 e 3 anni, ndr)". E ancora: "Con due bambini piccoli a casa, potevate evitare questa esposizione. È davvero una cafonata". Altri la accusano di cavalcare questa relazione per guadagnare follower. Per fortuna qualcuno la difende: "Perché sputare su una ragazza di vent'anni? È chiaro che tra Fedez e Chiara era finita da prima di Sanremo"

A fronte di tutto questo, Garance fa ciò che è meglio fare in questi casi: fare spallucce e guardare avanti. Sicuramente felice di vivere un momento così fortunato a livello di carriera e di vita privata - di recente ha sfilato al festival di Cannes, oltre a essere finita sulle copertine per il flirt col rapper milanese - la giovane donna si gode questo momento senza lasciarsi contagiare dal rancore gratuito degli haters. In poche parole: non risponde a nessuno di coloro che gli lanciano critiche, limitandosi a lasciare cuori ai commenti degli amici più stretti. Per lei è solo il momento di godersela.

Del resto Fedez ha ben spiegato che con Chiara le cose non andavano bene da tempo. Sposi dal 2018 e genitori di due bambini, i due si sono separati a gennaio ma tutto lascia intendere che la magia si era rotta almeno un anno prima. "Con Chiara c'era una relazione tossica" ha detto di recente il cantante, che sta lottando in ogni modo per "vedere il più possibile i suoi figli", che al momento incontra solo tre volte a settimana.