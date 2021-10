Deborah Togni ricoverata, la fidanzata di Jeremias Rodriguez si è rotta il cranio

"Nella cattiva sorte molto di più". Così giorni fa Jeremias Rodriguez aveva pubblicato la foto di due mani che si intrecciavano, le sue e quelle della fidanzata Deborah Togni, senza dare ulteriori dettagli. Oggi è lei a spiegare che cosa sia accaduto: si tratta di un incidente che le ha comportato la frattura dell'osso occipitale del cranio.

La prognosi

Lo scatto postato da Jeremias aveva messo in allarme tutti i follower. Impossibile infatti non far caso al braccialetto dell'ospedale tenuto al polso da lei mentre nella fotografia postata. E passano diverse ore prima che sia lei a spiegare per filo e per segno l'accaduto: a seguito di uno svenimento ha picchiato la testa rompendosi l'osso occipitale. Ora dovrà passare alcuni giorni sotto osservazione "ma il peggio sembra ormai scampato", dice, sottolineando di aver alcuni punti di sutura in volto.

Il racconto dell'incidente

Deborah Togni passa poi a raccontare nel dettaglio quanto successo, ricordando tutti i momenti dell'incidente. "Domenica sono svenuta in aeroporto", ha scritto lei, che di professione è assistente di volo. "Svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra rompendo l'osso occipitale (cranio) e cavandomela con 4 bellissimi punti di sutura sul mento. Scene da 'Squid Game' insomma...". Oggi "il dolore alla testa a volte è così forte da diventare insopportabile... - ha proseguito - ma il peggio sembra ormai scampato e questo è l'importante. Avendo fratturato un osso così delicato dovrò fare altre TAC e rimanere sotto osservazione ancora per un po'...".

Chi è Deborah Togni, fidanzata di Jeremias Rodriguez

Lui e Deborah fanno coppia da circa un anno, ovvero dall'estate del 2020, e ormai sembrano davvero inseparabili. Lei, assistente di volo, vive a Milano, città in cui risiede anche il fratello delle più famose showgirl Cecilia e Belen. Poco nota al mondo dello spettacolo, lo è diventata proprio in virtù dell'ingresso nel cosiddetto "clan Rodriguez", ovvero la famiglia di Belu, poiché spesso appare negli scatti o nelle Instaram Stories che immortalano la famiglia insieme.

E' grazie a lei che Jere ha ritrovato il sorriso. Quando l'ha conosciuta, infatti, il fratello di Belen era uscito da pochi mesi da una storia travagliata con il volto noto di Uomini e Donne Soleil Sorge. I due si erano conosciuti nel 2019 come naufraghi all’Isola dei Famosi, ma la loro relazione è finita dopo poco. Oggi nel suo cuore c'è solo Deborah.