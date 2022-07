Nicolas Vaporidis con la fidanzata "segreta" sui social: la prima foto di coppia

Durante la sua permanenza sull'Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis non aveva mai fatto riferimento alla sua vita privata. Solo alla fine del percorso televisivo l'attore aveva ammesso di essere innamorato di Ali, una ragazza che vive a Londra e a cui aveva indirizzato una lettera palesando un coinvolgimento sentimentale fino ad allora tenuto al riparo da ogni ingerenza mediatica.

Poi null'altro, nessun ulteriore accenno alla relazione nata da qualche mese se non una riflessione sulla donna che condivide la sua vita: "Mi sono lasciato andare e ho sentito il bisogno di condividere il fatto che ho incontrato una persona meravigliosa" aveva detto in un'intervista riferendosi al gesto televisivo dedicato alla fidanzata che adesso, a sorpresa, è spuntata per la prima volta sui social insieme a lui, in una foto di coppia che ha rivelato il volto della ragazza.

La prima foto di coppia di Vaporidis con la fidanzata

Nicolas Vaporidis ha pubblicato una storia Instagram che lo ritrae insieme ad una ragazza bionda. Nessun riferimento alla sua Ali, ma il volto corrisponde ai dettagli trapelati in questi mesi su Ali Rinaldo, la fidanzata che vive a Londra e che, in effetti, molto somiglia alla foto del profilo social (blindatissimo) della donna.

"È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io" aveva detto di lei poco dopo la sua esperienza televisiva: "Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso,valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così faro con lei". Parole che confermano un sentimento ora palesato anche da questa foto eccezionale per la nota riservatezza di Vaporidis.

Le ex famose

Prima di Ali, Nicolas Vaporidis è stato legato a donne molto popolari, come Cristiana Capotondi, Ilaria Spada e Giorgia Surina, quest'ultima sposata nel 2012 prima con rito civile a Milano e poi a Mykonos. Di loro, tuttavia, l'attore non ha mai voluto parlare. "Non lo trovo elegante", ha spiegato di recente: "Parlarne poi fa perdere di valore ai rapporti. Non credo a loro farebbe piacere sentirsi raccontate da me, e io non sarei contento se loro confidassero i nostri rapporti di un tempo. Sono cose nostre".