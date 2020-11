Maria Laura De Vitis: "Con Paolo Brosio? Momenti religiosi e carnali"

L'attuale "frequentazione" di Paolo Brosio ospite in collegamento a distanza a Live non è la D'Urso

Barba D'Urso, con il suo Live non è la D'Urso, fa chiarezza sulle fidanzate di Paolo Brosio grazie a Maria Laura De Vitis. De Vitis, 22 anni, è a tutti gli effetti la compagna - o meglio la "frequentazione" come si definisce lui - di Brosio.

La ragazza sarebbe dovuta essere presente in studio, ma è risultata positiva al covid e per questo è stata ospite ma da remoto.

"Il sentimento sta crescendo, ho conosciuto Paolo in un momento difficile della mia vita e lui mi è stato vicino. Io non sono credente e lui ha preso il mio non credere come una missione" ha spiegato la 22enne.

Ma a Barbarona questo non basta e vuole sapere se i due sono una coppia o meno. "Ci stiamo conoscendo e ci continueremo a conoscere quando lui uscirà. So che mi pensa e io penso a lui, lo aspetterò. Abbiamo avuto sia momenti religiosi sia momenti carnali" spiega.

Secondo quanto raccontato da De Vitis, Brosio è molto geloso, ma anche lei non scherza, per questo ha specificato "vorrei dirgli di fare un po' meno il lumacone anche se ci sono delle belle fagiane. Allunga un po' troppo le mani soprattutto con Adua, la accarezza spesso. Deve stare attento perché agirò di conseguenza".

Secondo quanto raccontato la De Vitis, Paolo l'avrebbe baciata dopo qualche giorno dal loro primo incontro "di sera su una panchina".

Chi è Maria Laura De Vitis, fidanzata di Paolo Brosio

Ventimila follower, 22 anni, lunghi capelli neri e grandi occhi verdi, Maria Laura De Vitis nel suo profilo Instagram si definisce modella ed influencer e vive a Milano. A colpire è subito la sua bellezza. Tra le sue passioni, ci sono certamente i viaggi: l'account è affollato di foto in barca immortalate in posti da cartolina e in montagna. Un altro hobby è senz'altro lo sport, come raccontano i suoi addominali: il corpo è scolpitissimo.