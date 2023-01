La fidanzata di Piqué replica al brano di Shakira, poi si pente e cancella tutto (troppo tardi)

"Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te. Questo è per mortificarti, masticare e deglutire, deglutire e masticare". E ancora: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio": incontenibile Shakira nel testo del suo nuovo brano che è un'assoluta invettiva contro l'ex compagno Gerard Piqué e la nuova compagna, Clara Chia Marti, giovane studentessa che ha preso il suo posto nella vita dell'ex calciatore.

Tanti i commenti, tanto il clamore per un testo che risuona come una vendetta musicata verso il compagno traditore e la donna che ora gli è accanto. Ed anche lei, Clara Chia Marti, non ha saputo trattenersi dall'esternare la propria reazione in una storia su Instagram, cancellata però poco dopo la pubblicazione. Peccato però che la mano lesta di qualcuno ha fatto in tempo a scattare lo screenshot della schermata dove una emoticon che sbadiglia campeggia sola sul nero dello sfondo... Probabilmente segno della noia o comunque dell'indifferenza che la stizza della "rivale" ha suscitato.

Dal fronte di Piqué, invece, silenzio. Intanto il brano ha ricevuto tanti apprezzamenti e frasi come "Le donne non piangono, fatturano" rimbalzano dai vari account a sostegno della cantante.