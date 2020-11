Stefano Bettarini cacciato dal GF, Nicoletta Larini tuona: “Dentro quella casa sono volate parole peggiori”

Nicoletta Larini aveva già difeso Stefano Bettarini durante la diretta della trasmissione ‘Mattino 5’ quando ancora la squalifica non era arrivata a interrompere l’avventura del compagno al GF Vip. Ma adesso che il verdetto è stato deciso senza appello, la donna è tornata sul severo provvedimento per unirsi al coro di quanti hanno ritenuto eccessivo il severo provvedimento per l’esclamazione risuonata come inaccettabile bestemmia.

“Diciamo che non mi sono ancora espressa del tutto, ho difeso Stefano, assicurando che quella mezza parola detta e non finita, è un intercalare toscano! Senza offesa a nessuno!”, ha scritto Nicoletta Larini su Instagram: “Ribadisco, che Stefano non ha mai bestemmiato nella sua vita e mai lo farebbe, perché non è nella sua persona.. Vivo Stefano 24h/24 non potrei dire diversamente. Detto ciò, la squalifica poteva essere evitata.. La parola viene utilizzata come espressione di stupore o di meraviglia... Nessuna imprecazione! (se davvero ha offeso qualcuno) secondo me bastavano le più sincere scuse. Ma non la squalifica...”.

Poi l’affondo: “Ho sentito volare parole peggiori dentro quella casa…”, ha aggiunto la donna, rammaricata per le conseguenze che hanno interrotto l’esperienza appena cominciata dal compagno nel reality: “Stava iniziando un percorso bellissimo, aveva portato tanta allegria nella casa, preso come punto di riferimento da tutti i ragazzi, sempre sorridente e di buona compagnia, educato e rispettoso. Era bello vederti dentro la casa”, ha concluso.

La sorella di Stefano Bettarini agli autori del GF: “Non lasciatelo solo a gestire questa esagerazione”

Dopo lo sfogo di Stefano Bettarini che ha affidato a un post Instagram l’amarezza per il severo provvedimento comminato dal GF Vip, nelle scorse ore sulla questione è intervenuta anche la sorella Simona che ha preso le difese del fratello e chiesto che gli autori del programma riflettano sull’episodio e sulle sue conseguenze di una decisione ritenuta eccessiva.

“Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’accaduto e sappiano offrire una riparazione, che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’esagerazione mediatica”, ha scritto Simona a corredo della foto che la vede accanto all’ex calciatore. Stasera una nuova puntata del GF Vip: chissà se Alfonso Signorini e gli altri autori del programma affronteranno il tema dell’ex concorrente che non ha esitato a dirsi “preso in giro e usato per share”…