Alfonso Signorini, chi è il compagno Paolo Galimberti: un amore lungo vent'anni

Passa la vita a raccontare gli amori degli altri, eppure del suo parla molto poco. Ha fatto una eccezione alla regola ieri pomeriggio, quando durante un'intervista si è lasciato andare ad alcune considerazioni a proposito di quello che da diciannove anni è il suo compagno di vita: Paolo Galimberti. Ed oggi ci si chiede chi è davvero l'uomo al fianco di Alfonso Signorini, re del gossip che però al centro del gossip proprio non ama stare.

Eppure l'amore va avanti da diciannove anni. "Diciannove anni di vita insieme", ha detto il direttore del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello Vip "Noi ci rispettiamo molto, poi abbiamo due vite molto parallele, con grande autonomia da parte di entrambi. Abbiamo le nostre case, ma la qualità del tempo speso insieme fa la differenza".

Chi è Paolo Galimberti, compagno di Signorini

Classe 1968, Galimberti, di professione imprenditore ed ex senatore della Repubblica Italiana, è divenuto noto come politico ai tempi della militanza in Forza Italia di Silvio Berlusconi, per cui è stato il Vice-Presidente Tesoriere.

Una carriera in continua ascesa, la sua. E' stato infatti presidente dei giovani di Confcommercio, nonché socio con la sua famiglia in Euronics, azienda per cui dal 1997 è diventato poi consigliere di amministrazione e poi membro del board di Euronics International. Nel 2004 entra a far parte del Consiglio Direttivo di Eurocommerce: organizzazione europea che rappresenta i settori del commercio. Dal 2010 al 2012 è stato consigliere del Cnel, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Nel 2013 viene eletto senatore della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione Lombardia per Il Popolo della Libertà. In seguito diviene segretario della commissione permanente Industria, commercio e turismo. Nello stesso anni aderisce a Forza Italia e ne diventa Vice Presidente Tesoriere in Lombardia.

L'inizio della relazione con Alfonso Signorini risale proprio agli inizi degli anni Duemila.

Nella foto in basso, Paolo Galimberti, compagno di Alfonso Signorini (Crediti Wikipedia)

Una relazione "aperta"

Della relazione tra Alfonso e Paolo, è dato sapere poco, come si diceva. Non esistono paparazzate né scatti di coppia che li immortalino l'uno al fianco dell'altro. Negli anni passati però il conduttore del Gf Vip ha confidato di vivere il loro rapporto in maniera aperta. "La passione è venuta meno e ti ritrovi a un bivio - ha confessato - Devo accontentarmi di questa complicità o devo inseguire sempre la passione? Alla fine io mi rispondo che l’amore non merita tanto sacrificio".

L'amore ai tempi del Covid

Paolo gli è rimasto al suo fianco anche quando ha preso il Covid ed è stato costretto all’isolamento. "Paolo voleva addirittura venire a mangiare da me, ma io mi sono opposto - ha confessato - Allora lui, sapendo che io temevo l’arrivo della notte, mi aveva proposto di venire a dormire nel mio garage, di modo che io sapessi che, se avessi avuto bisogno, lui sarebbe stato subito lì, pronto ad aiutarmi. Mia madre lo adorava".

Il coming out in famiglia

Signorini ha fatto coming out intorno all'età di trent'anni. "Che sono gay l’ho detto alla mia famiglia a 34 anni - ha dichiarato - Era una domenica, stavamo facendo colazione. Mi ero innamorato del mio attuale compagno con il quale sto insieme da 13 anni e questo mi ha dato il coraggio di dirlo. L’ho detto tutto d’un fiato. Cinque secondi di silenzio, poi mio papà ha detto che lo aveva sempre saputo". Di lì a poco sarebbe cominciata la relazione con Paolo.