Angelina Mango e il fidanzato virali su TikTok. Il raro video

Spesso ci si ritrova a parlare di lei per le sue - evidenti - capacità canore. Ma stavolta il motivo è più "leggero". Si tratta di cronaca rosa. E si tratta, soprattutto, di Angelina Mango. La nota cantante (ex Amici, ultima vincitrice del Festival di Sanremo) è sempre stata abbastanza riservata sulla vita sentimentale. Non che non si sia mai esposta (infatti sui social qualche foto c'è) ma di certo ha deciso di improntare (giustamente, verrebbe da dire) la propria carriera sui progetti musicali che la vedono protagonista. Il tutto sostenuta da una manager d'eccezione: Marta Donà.

Il video di Angelina Mango con il fidanzato

Nella giornata di martedì 18 giugno, Angelina ha pubblicato sul profilo TikTok (dove conta 1,1 milioni di follower e 18,4 milioni di 'mi piace') un filmato in cui canta in lip-sync "Gli ostacoli del cuore" di Elisa in una versione remixata. Nel farlo, balla velocemente e in modo scherzoso. Lui, invece, rimane immobile. Una scena divertente e inedita, che mostra un lato più personale di Angelina.

Il filmato in poco tempo ha superato 1 milione di visualizzazioni, raccogliendo anche molti commenti di elogio. In tanti, infatti, hanno apprezzato i due giovani fidanzati: "Antonio che asseconda la tua sconnessione e non scappa è una vera dimostrazione d'amore", ha ironizzato un utente. Quindi altri commenti simili: "Lui innamorato perso o semplicemente spaventato. Non saprei intepretare quello sguardo ahahha", "Voglio un ragazzo che mi guardi come Antonio guarda Angelina", "Che carino lui, come lo guarda".

Chi è il fidanzato di Angelina Mango

Antonio Cirigliano e Angelina si conoscono da tempo. Prima erano amici, poi il rapporto è diventato qualcosa di più. Sono fidanzati, ormai, da circa 2 anni e mezzo. A unirli, oltre a un sincero e bel sentimento, la passione per la musica. Lui, infatti, 24 anni, originario di Potenza, suona la chitarra e spesso accompagna proprio Angelina durante i suoi concerti. Per il resto non si sa molto altro, visto che Antonio è abbastanza riservato e anche sul suo profilo Instagram non ama condividere molti contenuti.