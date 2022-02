Dopo la separazione da Michelle, Trussardi invita a cena il fidanzato di Aurora (ma lei non c'è)

Goffredo e Tomaso, a cena insieme con il levriero Odino. É quanto documentato attraverso i social dal fidanzato di Aurora Ramazzotti e dall'ex marito di Michelle Hunziker. Non è noto il luogo della cena ma i due, come mostrano attraverso alcune stories su Instagram, sono molto complici.

Aurora non c'è

Alla cena non è presente Aurora (Ramazzotti) che ha preferito uscire con le amiche. É vero anche che, come dichiarato in una recente intervista da Trussati, i rapporti con la figlia maggiore della Hunziker si sarebbero un po' rarefati ma con l'ingegnere 26enne non c'è stato motivo per chiudere i rapporti, anzi i due si prendono per mano ironizzando sui social il fatto che qualcuno abbia fatto circolare la notizia di una presunta lite tra i due.

Sì perché, qualche giorno dopo l'addio di Michelle e Tomaso, arrivato dopo un matrimonio lungo sette anni e due figlie, Celeste e Sole, il settimanale Chi aveva anche riportato come fosse decaduta per Goffredo l'ipotesi di lavorare nella azienda di Trussardi. Versione dei fatti però smentita dal diretto interessato, che ha invece sottolineato come si tratti di una falsa notizia. Nessuna dichiarazione in merito, invece, da parte di Aurora, che ha sempre mantenuto il massimo silenzio sul divorzio della madre.