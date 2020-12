Gessica Notaro, il giovane fidanzato è un carabiniere (FOTO)

"Il vero potere di un uomo sta nella dimensione del sorriso della donna che ha accanto". E' con questa frase che Gessica Notaro presenta il giovane fidanzato Filippo Bologni. Innamorata da tempo, solo negli ultimi giorni l'ex Miss è uscita allo scoperto con il giovane carabiniere, professionista nel campo dell'equitazione.

Chi è Filippo Bologni, il fidanzato di Gessica Notaro

Una foto radiosa che racconta tutta la bellezza di una storia d'amore piena e risolta. Oltre 10mila like in poche ore per lo scatto della coppia. Lui, atleta di professione, è campione nel salto ad ostacoli, dove è arrivato a vincere sei volte il campionato italiano. Ma il premio più bello è la sua Gessica, con la quale condivide scatti sul suo profilo personale. Una passione, quella dei cavalli, che nel tempo ha tramandato anche all'ex concorrente di Ballando con le stelle, come raccontano le numerose fotografi scattate in maneggio.

L'anno scorso, a Natale, Gessiva aveva confidato di aver ricevuto in dono un anello di fidanzamento, ma senza rivelare l'identità del fortunato cavaliere. Oggi il volto dell'uomo che le è accanto è finalmente svelato.

Il nuovo disco di Gessica

E intanto per lei anche il versante professionale prosegue a gonfie vele. E' uscito di recente il suo disco Gracias a la vida, in cui esaudisce finalmente il suo desiderio di debuttare come cantante. "Ci siamo. Finalmente è arrivato il momento di mostrarvi tutto", ha scritto giorni fa su Facebook, pubblicando un video che è racconto della rinascita dopo l'aggressione con l'acido subita dall'ex. "Sono passati quasi 4 anni da quel giorno e proprio in questo periodo stavo ultimando il mio disco", ha digitato. Un lavoro che oggi ha trovato finalmente luce.