Il fidanzato di Guenda Goria è stato ricoverato

"Un settembre impegnativo". Comincia così il post con cui Guenda Goria annuncia che il fidanzato Mirko Gancitano è stato ricoverato. Il riferimento è alla malattia che lei stessa si è trovata ad affrontare nelle ultime settimane, ovvero l'endometriosi, per cui è stata sottoposta ad un intervento. Ebbene, ora tocca al fidanzato 29enne, che presto sarà sotto i ferri di un intervento chirurgico. "Forza amore mio - scrive ancora l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonché figlia di Amedeo Goria - Siamo insieme anche in questa battaglia. Oggi ti operi alla corde vocali. Cominciamo insieme il gioco del silenzio! L’alfabeto muto lo abbiamo ripassato".

La malattia

Guenda ha immortalato Gancitano nel letto d'ospedale, in un ospedale di Treviso, in attesa di essere operato. Dietro il ricovero non ci sarebbe niente di grave, ma semplicemente un problema alle corde vocali. "Non potrai parlare per un po’ - continua ancora Guenda - quindi, mi impegnerò ad ascoltare i tuoi sguardi e i tuoi silenzi. La vita ci accomuna anche in questo: finita la mia convalescenza, comincia la tua. Io sono nella sala d’aspetto".

"Non volevi affrontare questo intervento - si legge ancora - perché non ami gli aghi. Ma sei stato super coraggioso! Siamo due ragazzi umili che si impegnano per costruire progetti e creare cose belle. Sono fiera di noi. E come diceva il Maestro Battiato: ‘Avrò cura di te!'”. Infine una affettuosissima chiosa: "Sei entrato nel mio cuore e sei famiglia. E per me famiglia e amore sono i pilastri della felicità".

Chi è Mirko Gancitano fidanzato di Guenda Goria

Classe 1991, nato a Mazara del Vallo, Mirko Gancitano è videomaker di professione. Lavora per una società di produzione che ha base a Milano, ma nei mesi scorsi si è trovato a girare il mondo, tanto da ritrovarsi bloccato all'Havana per oltre un mese a causa dell'emergenza Covid. L'incontro con Guenda è avvenuto a Sharm el Sheik, da allora i due sono fidanzati: "Quella sera, quando ho proposto una carbonara, lui mi ha chiesto se poteva accompagnarmi a prendere gli ingredienti a casa, è stata la carbonara più lunga della mia vita. Non siamo più tornati. La passione ha avuto la meglio, la chimica ha fatto il resto".

E' grazie a Mirko che Guenda ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Telemaco Dell’Aquila, uomo che aveva ha 17 anni, con cui aveva una liaison ai tempi della sua partecipazione al Gf Vip in coppia con mamma Maria Teresa Ruta. Oggi nel suo cuore c'è spazio solo per Mirko, da cui non si separa mai, soprattutto nei momenti più difficili come questo.