Maria Chiara Giannetta: chi è il vero fidanzato (segreto), altro che Maurizio Lastrico

Altro che Maurizio Lastrico, sarebbe un altro il fidanzato di Maria Chiara Giannetta, attrice 29enne che sta vivendo un momento particolarmente fortunato dal punto di vista professionale. E si tratterebbe sempre di una personalità del mondo dello spettacolo, ovvero Davide Marengo, di professione regista. Una notizia che arriva dalle pagine del magazine Diva e Donna, che nel numero in edicola questa settimana pubblica alcune foto complici della coppia. O presunta tale.

Immortalati mano nella mano per le strade di Roma, Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo sembrano più complici che mai. Se sia un fuoco di paglia o una vera e propria storia d'amore non è dato sapere, ma di certo tra i due c'è affiatamento. E, secondo i ben informati, condividerebbero anche lo stesso appartamento nella Capitale.

Da non sottolineare infatti è che, negli ultimi tempi l'attrice si è dichiara single. Forse un modo per depistare gli indizi? Chissà. Intanto, mentre cammina al fianco del regista, gli appoggia teneramente la testa sulla spalla. Insomma: le immagini sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. 50 anni lui, 21 in piu di Maria Chiara, l'età non sembra pesare sul rapporto. Che verrebbe vissuto in maniera molto riservata.

Chi è Davide Marengo

Davide Marengo (Napoli, 1972) è un regista autodidatta di film per il cinema (Un fidanzato per mia moglie, Il complotto al litio, Autobus notturno) serie tv (Il cacciatore, Boris 3, Crimini, Il commissario Manara, Sirene) video musicali ( Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Negramaro), spot (Breil, Telecom, Mastercard), documentari e cortometraggi che hanno ricevuto numerosi premi in festival internazionali. Su Instagram conta appena 3mila follower. Destinati a crescere nel caso in cui diventasse il nuovo protagonista del gossip, vista la love story con Maria Chiara.