Selvaggia Lucarelli, il fidanzato contro l'ex in diretta: "Un cog***ne"

Lorenzo Biagiarelli, di professione chef, non usa mezzi termini per parlare della relazione tossica avuta dalla giornalista

Ospiti per la prima volta in coppia a 'L'assedio' di Daria Bignardi, Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, legati da cinque anni, si sono raccontati senza filtri, dal primo incontro alla maturazione di un sentimento che si fa ogni giorno più solido.

Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli: dal primo incontro alla convivenza

Quarantasei anni lei, 30 lui, la differenza d'età sembra proprio non pesare. Galeotta è stata la città di Milano, dove Selvaggia si è trasferita anni fa dopo esser nata a Roma, e dove lo chef Lorenzo viveva. "Il primo bacio è stato sotto l'Arco della Pace. Un clichè, come in un film di Pieraccioni", scherza la giornalista, che aggiunge "Ci siamo conosciuti grazie a un'olgettina", senza però rivelare l'identità della donna che avrebbe fatto da gancio.

Ma come ha fatto Lorenzo a conquistare Selvaggia? Con molta pazienza. Pare infatti che lei in un primo momento fosse un po' reticente rispetto all'idea di frequentare un uomo molto più giovane. "Le ho mandato una canzone dei Pooh, Non restare chiuso qui pensieroooo, scrivendole 'Non restare chiusa qui Selvaggia, mannaggia'". E infatti da quel momento il cuore della giudice di Ballando con le Stelle si è aperto: "Quando ho conosciuto lui ho pensato: bene, finalmente ho smesso di soffrire". E così è stato. "Dopo un paio di mesi siamo andati a vivere insieme. E' successo dopo che mi sono preso l'influenza".

Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli contro l'ex tossico

Una sfida, quella di Lorenzo, non semplice, dal momento che Lucarelli arrivava da un passato turbolento a livello sentimentale: era infatti reduce da una relazione tossica, più volte raccontata nel corso delle ultime settimane. "No, non sono geloso di quell'uomo per cui si strappava i capelli. Credo sia un c****one", dice oggi lo chef senza alcun filtro. "Lui è sempre felice, è sempre ottimista e radioso. A volte vorrei ucciderlo", scherza lei.