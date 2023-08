"Ci somigliamo?": la foto di Leni Klum con il fratello Nathan Falco Briatore scatena i social

Prosegue all'insegna della serenità l'estate della famiglia di Flavio Briatore, orgoglioso dei suoi figli Nathan Falco e Leni Klum protagonisti con lui negli ultimi contenuti social. Le giornate in barca e i pranzi con tanto di torta di benvenuto per la primogenita nata dalla relazione dell'imprenditore con la modella Heidi Klum suscitano l'attenzione dei follower ora interrogati direttamente dalla modella 19enne sulla somiglianza con il fratello.

"Notate la somiglianza?" chiede Leni ai suoi 1,8 milioni di fan che la seguono su Instagram a corredo dello scatto che la mostra abbracciata Nathan Falco, sorridente all'obiettivo di un'immagine che in poche ore ha raggiunto quasi 80mila like. E le risposte non sono mancate numerose da parte di coloro che si dicono ammirati per la sintonia espressa tra i due fratelli e tutti i membri di una famiglia così serenamente allargata: "Che bello vedervi insieme", "Vi somigliate", "Due fratelli bellissimi" sono alcuni dei commenti arrivati in risposta alla domanda di Leni. E c'è anche chi nota come Nathan Falco, 13 anni, somigli molto anche a mamma Elisabetta Gregoraci che, proprio in una delle ultime foto, ha definito il suo ragazzo come "la mia persona preferita".

Nonostante l'ex manager di Formula1 non abbia mai riconosciuto la sua primogenita (decisione presa di comune accordo con Heidi Klum che l'ha cresciuta con il compagno dell'epoca, il cantante Seal), padre e figlia si sono sempre frequentati. "Sono orgoglioso di lei, non la amo meno di Falco" aveva confidato Briatore, felice anche per il rapporto che con il tempo i suoi due figli sono riusciti a costruire a sua insaputa: "Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto ‘papà io già lo sapevo’. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto". E questa ultima foto insieme conferma la sintonia tra Nathan e Leni, complici durante un'estate che li vede fratelli affiatati.