I figli di Caterina Balivo parlano perfettamente inglese (a 11 e 6 anni): il video

Caterina Balivo è in vacanza con i figli sull'isola di Giannutri. Sole, mare, famiglia e ovviamente non possono mancare gli scatti in bikini e con il cappello in mezzo al mare. Proprio quelle foto hanno suscitato non pochi commenti in quanto mostrano le smagliature sulla pancia "che sanno di gravidanza": sono moltissime le donne, in particolare, che l'hanno ringraziata per essersi mostrata senza filtri così da normalizzare il corpo di una mamma "normale".

La conduttrice, con una storia su Instagram, ha poi deciso di commentare in prima persona l'eco mediatico che hanno suscitato delle semplici foto in bikini: "Stavo leggendo un po' di commenti e devo dire che me le ha lasciate molte di più mia figlia Cora di Carlo Alberto (ovvero la seconda gravidanza più della prima, ndr), e molti mi hanno detto 'che bello che non le copri', 'ah una persona normale'. Le persone stanno un po' esagerando perché mi succede spesso di incontrare delle persone popolari, note e non riconoscerle". Questa sua riflessione è stata interrotta dai figli che stavano discutendo e quindi lei è dovuta intervenire. Durante tutta la durata del video, pochi secondi, si potevano ascoltare i bambini che si parlavano in inglese con una pronuncia quasi perfetta: nel momento di silenzio in cui la conduttrice ascolta i due battibeccare si capisce perfettamente che non è un caso ma che i bambini sono stati abituati a parlarsi in inglese.

Il motivo è facilmente intuibile: il padre dei bambini, Guido Maria Brera, si è trasferito a Londra molto giovane e lì, a 29 anni, ha fondato Kairos, il primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale (non è un caso se viene chiamato mago della finanza, sul tema ha anche pubblicato il libro Diavoli, da cui è stata creata la serie tv omonima con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey) e quindi sa benissimo quanto padroneggiare l'inglese sia fondamentale. Lui e Caterina sono legati da molti anni: nel 2012 è nato Guido Alberto, poi nel 2014 si sono convolati a nozze e nel 2017 è nata Cora.