I figli del principe William scrivono a Diana: "A papà manchi molto"

Disegni, letterine e una torta fatta con le loro mani. Così George, Charlotte e Louis, i tre figli del principe William e di sua moglie Kate Middleton, hanno celebrato la festa della mamma - che nel Regno Unito ricorre il 14 marzo - dedicando un pensiero speciale anche alla nonna Diana, scomparsa tragicamente nel '97 a soli 36 anni.

Sul profilo Instagram ufficiale dei Duchi di Cambridge ecco le parole dei bambini. Prima George: "Cara nonna Diana, buona festa della mamma. Ti amo moltissimo e ti penso sempre". Poi Charlotte: "Cara nonna Diana, ti penso per la festa della mamma. Ti amo moltissimo. A papà manchi". Infine il piccolo di casa, Louis, che a 2 anni ha disegnato un cuore grande con il suo nome.

Tra i più grandi rimpianti del principe William c'è quello di non aver potuto far conoscere ai suoi tre figli la nonna. L'erede al trono inglese aveva 15 anni quando è morta la mamma, 11 suo fratello Harry con cui da qualche tempo si sono incrinati i rapporti (ancora di più adesso, dopo l'intervista rilasciata insieme alla moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey in cui accusa di razzismo la famiglia reale). Eppure ne ha sempre parlato ai figli e continua a ricordarla in ogni occasione, facendo sentire la sua presenza in famiglia ancora oggi. "Anche quest'anno la festa della mamma sarà diversa - si legge nel post - Molti di noi saranno separati dai nostri cari, ma aspettano con ansia un momento in un futuro non troppo lontano in cui potremo abbracciare di nuovo nostra madre. Ma per coloro che stanno vivendo un lutto, oggi può essere particolarmente impegnativo. Ogni anno, durante la festa della mamma, George, Charlotte e Louis fanno biglietti per ricordare la loro nonna, Diana, per William. Qualunque siano le condizioni, vi penseremo".

Sotto le lettere e i disegni per nonna Diana