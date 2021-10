La figlia di Ambra sgancia la bomba su Allegri: "Mia mamma tradita, si è rivelato una persona diversa"

Adesso parla lei, ovvero Jolanda Renga. Stanca del troppo chiacchierare attorno alla vita privata di mamma Ambra Angiolini, la figlia dell'attrice e del cantante Francesco Renga decide di difendere la madre dalla sofferenza dei riflettori puntati dopo la notizie dalla rottura con l'allenatore Massimiliano Allegri. I toni della ragazza sono duri, tanto che arriva a parlare di lui come di una "persona che si è rivelata diversa". E tanto da attaccare Striscia la notizia che proprio in queste ore ha consegnato un tapiro all'ex ragazza di Non è la Rai proprio a seguito dell'addio.

La figlia di Ambra tuona

Il tapiro di Striscia è l'assist che fa imbestialire Jolanda. "Oggi la mia mamma ha ricevuto un tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro - tuona - So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti ma è davvero necessario infierire?"

E ancora: "Perché venire da lei a Milano? - scrive - Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita? Anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?".

Ambra: "A casa entra solo il Tapiro"

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Ambra si aggiudica il primo Tapiro d’oro della sua carriera a causa della fine della storia d’amore - durata quattro anni - con Massimiliano Allegri. Secondo alcune indiscrezioni l’attuale allenatore della Juventus sarebbe proprio scomparso dalla vita dell’attrice. "Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?" chiede Valerio Staffelli all’attrice, che, riguardo al ghosting subito dall’ormai ex compagno, risponde più volte: "Non lo so".

Ma, consegnandole il Tapiro, Staffelli la rincuora: "Lui non la lascerà mai sola". E l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: "Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…".