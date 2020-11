Barbara De Rossi, l'incredibile somiglianza con la figlia: "Nei tuoi occhi rivedo i miei"

Tale madre, tale figlia. Il dna non mente e l'erede di Barbara De Rossi, ovvero la sua Martina Tesanovic, è tale e quale a lei da giovane. Impossibile non notare la somiglianza per i fan che seguono l'attrice sin dai suoi esordi, quando, ancora ragazzina, muoveva i propri passi tra cinema, teatro e tv.

Chi è Martina, figlia di Barbara De Rossi

E' Barbara stessa a condividere uno scatto della sua ragazza, studentessa di psicologia ed aspirante modella con 6mila fan su Instagram. Lo fa in occasione del 25esimo compleanno. "Perché nei tuoi occhi vedo i miei, figlia mia", è la didascalia a corredo. Una dedica che vuole essere espressione di tutto l'affetto della mamma ma che racconta anche una somiglianza incredibile. Martina è nata dall'amore di Barbara per il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, suo secondo marito. L'amore con l'uomo finì nel 2016, per incompatibilità caratteriali ed oggi lei è legata da quattro anni a Simone Fratini, ex modello e imprenditore di Firenze.