Spavento per Luna Marì, papà Antonino e nonna Veronica la soccorrono: le foto

Spavento per la piccola Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, caduta mentre si trovava al parco con nonna Veronica Cozzani, madre della showgirl. A riportare l'accaduto è il settimanale Chi che racconta il piccolo infortunio capitato alla bimba.

L'imprenditore ex compagno di Belen ha ricevuto una telefonata dalla ex suocera che lo avvertiva che la bambina aveva battuto la testa e si era procurata un piccolo taglio accanto all'occhio. Immediato l'intervento di Spinalbese che in cinque minuti si è materializzato ai giardinetti di zona Garibaldi, a Milano, per verificare di persona l'entità della ferita. Insieme a Spinalbese c'era un amico che subito si è recato in farmacia per comprare il necessario per la medicazione. Luna Marì, in lacrime per lo spavento, si è lasciata medicare senza opporre resistenze e alla fine, fortunatamente, la lesione non si è rivelata nulla di grave, soprattutto grazie ai baci e alle coccole del suo papà.

Salutata nonna Veronica, sempre presente nella vita dei nipotini Luna Marì e Santiago, Antonino si è incamminato verso casa con la figlia che qualche giorno dopo sorrideva bellissima nelle sue storie Instagram dimentica di quanto accaduto e senza alcun segno sul volto che glielo ricordasse.