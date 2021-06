La figlia di Belen sta per nascere, l'annuncio della showgirl sui social

Ci siamo. Sta per nascere la figlia di Belen Rodriguez, la piccola Luna Marie. Come fa sapere la showgirl attraverso le su Instagram Stories, infatti, la gravidanza è giunta alla trentaseiesima settimana e Santiago, ovvero il primo figlio, "è nato alla trentasettesima". Il parto è dunque alle porte. Motivo per cui nelle ultime settimane la modella argentina ha preferito allontanarsi dai social e dagli impegni professionali, in modo da godersi un momento così speciale accanto al fidanzato Antonino Spinalbese.

Luna Marie sta per nascere

Nelle ultime immagini condivise su Instagram, Belu si mostra in bikini e dà sfoggio del pancione al nono mese. "Sto per esplodere", dice, spiegando che il primo figlio è nato più o meno nella stessa fase della gravidanza e che la cicogna potrebbe essere alle porte. Bellissima come sempre, si immortala in una sala attrezzi dove sta facendo qualche allenamento per tenersi in forma anche durante questi mesi così delicati. Location è una villa con palestra sul Lago di Como, dove la conduttrice ha scelto di trascorrere alcuni giorni prima della nascita di Luna Marie. Con lei c'è anche il figlio Santiago, 8 anni, avuto dalla precedente relazione con Stefano De Martino, ex ballerino, conduttore e ora anche attore a cui è stata legata per sette anni. Immancabile poi l'inseparabile Antonino, che grazie a lei diventerà papà per la prima volta a venticinque anni.

Perché Belen è stata assente dai social nelle ultime settimane

Un ritorno sui social, quello di Belen, dopo l'assenza delle scorse settimane. "Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo", ha confidato a quanti le chiedevano come mai lei, solitamente abituata a condividere ogni momento del suo privato, avesse improvvisamente silenziato i suoi account. L'intenzione è insomma quella di vivere le ultime settimane circondata dall'amore di Antonino, con cui la complicità è sempre più forte: i due si sono conosciuti per la prima volta la scorsa estate e da allora non si sono più separati. La differenza d'età (36 anni lei, 25 lui, ndr) non ha mai pesato: lui si è detto pronto a diventare papà nonostante la giovane età.

Appena qualche settimana dopo il primo incontro, Belen e Antonino hanno affrontato insieme il dramma di un aborto spontaneo. Poi la showgirl è rimasta incinta di Luna Marie, che non vede l'ora di abbracciare.